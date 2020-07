Pripadniki varde v Ormožu nadlegujejo turiste

V začetku junije se je zgodil incident v kampu Templarjevo posestvo v občini Ormož, ko so člani Šiškove varde nadlegovali lastnika kampa Denisa Cizarja, hodili po njegovi posesti in ga obtoževali, da tihotapi nelegalne migrante, ter mu grozili, da ga bodo opazovali.

Po incidentu je občinski svet Občine Ormož na predlog društva in svetniške skupine GPS v ponedeljek soglasno izglasoval sklep, s katerim je obsodil delovanje Štajerske varde in drugih podobnih skupin. S tem so svetniki pripadnikom varde poslali jasno sporočilo, da so v Ormožu nezaželeni.