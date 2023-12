Varnostnik dijaku zasegel več kot 20 petard

Med več kot 20 petardami je bila tudi ena močnejša, so sporočil s PU Celje. 12 malih in dve veliki petardi so zasegli tudi osnovnošolcu v Velenju.

"V obeh primerih sledita obdolžilna predloga. Ob tej priložnosti opozarjamo, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena," dodajajo na Policiji.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehnike, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, posameznike lahko zaznamuje za vse življenje. Poleg tega moti živali in onesnažuje okolje. Upoštevajte torej zakonska določila glede uporabe. Najpogosteje namreč do poškodb, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ipd., pride prav zaradi eksperimentiranja s pirotehničnimi snovmi, neodgovornosti posameznika in neupoštevanja navodil proizvajalca, opozarjajo na Policiji.