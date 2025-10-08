Varnostnik pri blagajni zadržal par in tri mladoletnike s torbo ukradenih artiklov

V torek okoli 19.30 so 33-letnik, 31-letnica, dva 15-letnika in otrok prišli v trgovino, ukradli več artiklov, jih naložili v torbo in iz trgovine skušali oditi mimo blagajne. Pot jim je prestregel varnostnik, ki jih je do prihoda policistov zadržal.

"Policisti so v postopku osebam zasegli za približno 200 evrov artiklov in jih vrnili trgovini," so sporočili z novomeške policijske uprave.

Zoper štiri osebe bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojen center za socialno delo, so še dodali na PU Novo mesto.