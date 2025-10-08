Svetli način
Črna kronika

Varnostnik pri blagajni zadržal par in tri mladoletnike s torbo ukradenih artiklov

Novo mesto, 08. 10. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
Komentarji
45

V torek zvečer je varnostnik v eni od trgovin na območju Policijske uprave Novo mesto zadržal 33-letnika in 31-letnico ter tri mladoletne otroke, ki so s prodajnih polic pobrali več artiklov, jih naložili v torbo in odšli mimo blagajne. Tam jih je prestregel varnostnik.

Policisti so tatovom zasegli za 200 evrov artiklov.
Policisti so tatovom zasegli za 200 evrov artiklov. FOTO: Shutterstock

V torek okoli 19.30 so 33-letnik, 31-letnica, dva 15-letnika in otrok prišli v trgovino, ukradli več artiklov, jih naložili v torbo in iz trgovine skušali oditi mimo blagajne. Pot jim je prestregel varnostnik, ki jih je do prihoda policistov zadržal. 

"Policisti so v postopku osebam zasegli za približno 200 evrov artiklov in jih vrnili trgovini," so sporočili z novomeške policijske uprave. 

Zoper štiri osebe bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojen center za socialno delo, so še dodali na PU Novo mesto. 

tatvina trgovina varnostnik mladoletniki Novo mesto
Po trgovinah kradla s petimi otroki

KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
08. 10. 2025 10.58
Preden sem prebral, sem vedel, da je v občini Novo mesto😂
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
08. 10. 2025 10.57
Saj meni še je vseeno če obstajajo socialci, v vsaki državi so, toda če so vsaj državljani, ne pa da dobivajo podporo begunci in prebežniki iz drugih, tujih držav, ki niti ne vejo jezik države v kateri so. Naj delajo, se učijo, ali pa zginejo nazaj od koder so prišli..
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
08. 10. 2025 10.57
+4
Hehe, Novo Mesto? no comment.
ODGOVORI
4 0
3320.
08. 10. 2025 10.58
Asocijacija je nezmotljiva.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
08. 10. 2025 10.55
+4
Pa ne spet Micka in Janez bo moral lukec na novo turo po Dolenjskem
ODGOVORI
4 0
Semek
08. 10. 2025 10.54
+5
vemo vsi kdo so bli. napiste ze enkat da so to romi. svoboda govora pa to...
ODGOVORI
5 0
Mr Nobady
08. 10. 2025 10.52
+3
Mlad par...in reven... Zanima če imata v načrtu kmalu imeti otroka... mislim otroke..
ODGOVORI
3 0
luksi123
08. 10. 2025 10.50
+5
Abkljukec še vedno trdi, da je vse v redu?
ODGOVORI
5 0
nacionale
08. 10. 2025 10.48
+8
Glavno da so policisti napisali kazensko ovadbo..
ODGOVORI
8 0
tavbix
08. 10. 2025 10.44
+11
Pa ne no...to so pa ja bili naši zvesti davkoplačevalci...
ODGOVORI
11 0
Miha1999
08. 10. 2025 10.43
+11
Razlika med civilnim prebivalstvom in manjšino : civil dela za minimalno plačo in ne krade, manjšina troši siocialne transferje in krade. Narobe svet.
ODGOVORI
11 0
Mr Nobady
08. 10. 2025 10.53
-4
Potem sociala z ni tako velika, če še treba zraven krasti...
ODGOVORI
0 4
Groucho Marx
08. 10. 2025 10.55
+3
Treba???
ODGOVORI
3 0
a res1
08. 10. 2025 10.43
+8
Kaj, ko bi že enkrat pokazali policijsko poročilo PU NM pokljukaru, ne pa neke statistike, ki sploh ne držijo? Lokalni mediji to vsakodnevno poročajo. Naj nekdo to zbira... Aja pa še te vsega ne poročajo, iz prve roke vem.
ODGOVORI
8 0
Grickoficko
08. 10. 2025 10.37
+5
A jih bodo tudi ovadili ahahahahahaaa
ODGOVORI
5 0
Grickoficko
08. 10. 2025 10.36
+2
Kok so pa naši na vrhu pokradli hahahaaaaaaaaa
ODGOVORI
3 1
Justice4all
08. 10. 2025 10.36
+4
Mislim da jim je politika za zgled….zakaj nebi še mi,če pa to politiki počnejo na veliko….
ODGOVORI
4 0
St. Gallen
08. 10. 2025 10.34
+5
Volilna baza koalicije, n- tic
ODGOVORI
8 3
bronco60
08. 10. 2025 10.34
+12
Zakaj so vrnili artikle?? Morali bi jim pustiti, iztavit kopijo računa, original pa poslat na CSD, da jim odtrgajo lenuharino.
ODGOVORI
13 1
Delboy Trotter
08. 10. 2025 10.30
+13
Spet dolenjski braziIci.
ODGOVORI
13 0
Omreznina2024
08. 10. 2025 10.19
+22
Zaradi takih mi plačujemo dražjo hrano, ker trgovine to vklalkulirajo v ceno, zaradi takih mi plačujemo več v državno blajno iz naslova plač, pokojnin, davkov, slabšo zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo,skratka dražje življenje.
ODGOVORI
22 0
LT68
08. 10. 2025 10.32
+2
Predvsem je kriv parlament,če vse pokradeš,moraš se znajti tudi sam,nikoli ni konec razlogov,zato je brez veze vse skup.Poštenjak ki mu manjka 5 let do penzije pa delat več ne more dobi komaj kaj nadomestila,ko je sociala precej večja,vse to je kraja in razlog da človek pop.....
ODGOVORI
3 1
nipodatka
08. 10. 2025 10.17
+21
Bolje žleb v roki kot na strehi.😂🤣😂
ODGOVORI
21 0
LT68
08. 10. 2025 10.32
+1
Golob je pa v parlamentu🤣
ODGOVORI
4 3
