Varnostnik v Mariboru hudo poškodoval 27-letnika

Policisti Policijske postaje Maribor so obravnavali kršitev javnega reda na ulici pred lokalom v Mariboru. Po podatkih policije sta neznanca pristopila do 27-letnega moškega, doma iz okolice Maribora.

Med trojico se je vnel prepir in prerivanje. Do njih sta pristopila varnostnika lokala, pred katerim so se nahajali, in poskušala trojico ločiti ter preprečiti pretep.

Medtem je 28-letni varnostnik, doma iz Celja, 27-letnika udaril v predel obraza in ga hudo telesno poškodoval. Policisti bodo zoper varnostnika podali kazensko ovadbo na okrožno tožilstvo v Mariboru.