Varnostniku, ki je stal ob trezorju, odtujila gotovino, nato peš pobegnila

Neznana moška sta v sredo okoli 18. ure na Šmartinski cesti v Ljubljani pristopila do varnostnika v bližini trezorja in mu odtujila gotovino, po dejanju sta peš zbežala v smeri Švedske ulice. Eden od njiju je bil oblečen v temna oblačila, drugi v svetlejša, oba sta imela na glavi masko z izrezom za oči, so sporočili s PU Ljubljana.