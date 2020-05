Varnostniku poškodovala vozilo, drugemu predmet v hrbet

Varnostnik v trgovskem centru v Krškem je popoldne obvestil policiste o težavah s stranko, ki jo je imel v postopku. 58-letna ženska mu je zagrozila, da mu bo zaradi postopka poškodovala njegov osebni avtomobil. Varnostnik je kasneje res ugotovil poškodbe na barvi vozila, zato je o tem obvestil policiste, so sporočili s PU Novo mesto.

To 58-letnico so policisti zaradi kršitve javnega reda in miru obravnavali še v drugem trgovskem centru kakšni dve uri kasneje. Tudi tokrat ni bila zadovoljna z delom varnostnikov, zaradi česar je prišlo do kričanja in zmerjanja.

Poklicali so policiste, ki so ugotovili, da je varnostnik ukrepal zoper skupino, ki je v trgovini razbijala in premikala inventar ter jo pospremil ven. Ker se 58-letnica s tem ni strinjala, je varnostniku v hrbet vrgla nekakšen predmet. Policisti so ji napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanje ukrepov varnostnika.