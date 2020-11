Vdrli v stanovanje, poškodovali lastnika in odšli brez plena

V torek ponoči sta osumljenca v družbi še dveh neznanih storilcev pristopila do stanovanjskega objekta občana in ga prosila za pomoč zaradi domnevne okvare vozila. Ko je ta odprl vrata, so storilci s silo vstopili v prostor, ga napadli in z močnejšim lepilnim trakom zvezali ter onesposobili. Pri tem so ga poškodovali.

Nato so začeli pregledovati prostore stanovanja, vendar so v določenem trenutku, iz zaenkrat neugotovljenega razloga, prenehali in s kraja pobegnili. Prilastili si niso ničesar, zaradi česar je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu.