Več dni po sosedskem prepiru v stanovanju našli moškega, ki je kljub pomoči umrl

V nedeljo, 26. junija 2022, ob 20.33 je 63-letni moški iz okolice Ormoža na OKC PU Maribor sporočil, da ga 33- in 56-letni sosed, ki naj bi bila pod vplivom alkohola, žalita in izzivata k pretepu. Na kraj so bili napoteni policisti Policijske postaje (PP) Ormož, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so se sprli in medsebojno žalili vsi trije sostanovalci v večstanovanjski zgradbi. Vsem trem so izdali plačilne naloge zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.

29. junija je strokovna delavka socialnega zavoda policiste obvestila, da 56-letnega moškega, ki je bil udeležen v prej omenjeni kršitvi, že nekaj dni niso videli. Na kraj so bili ponovno poslani policisti PP Ormož in ob pomoči tehničnega posega gasilcev vstopili v sicer zaklenjeno stanovanje. Tam so našli pogrešanega moškega, ki je bil v slabem zdravstvenem stanju, zaradi česar so bili na kraj poslani reševalci ZD Ormož.

Moškemu so nudili nujno medicinsko pomoč, a je na kraju umrl. Ker niso ugotovili znakov sumljivih okoliščin smrti, vzroka smrti pa ni bilo mogoče opredeliti, je bila odrejena sanitarna obdukcija. Glede na ugotovitve le-te je bila v nadaljevanju izvedena sodna obdukcija, ki je pokazala, da je pokojni umrl nasilne smrti.

Udaril soseda, nato poklical policijo

Pri nadaljnjem zbiranju obvestil in pri ogledu kraja sumljive smrti so ugotovili, da je 56-letnega moškega 26. junija 2022 zvečer s topim predmetom udaril 63-letni sosed, ki je istega dne tudi poklical intervencijo policije. Ko je slišal za njun prepir, se je v pretep vmešal njun 33-letni sosed in osumljenemu preprečil nadaljnji napad. Za tem je oškodovanca pospremil v njegovo stanovanje in ga od takrat ni več videl.

Osumljenemu 63-letnemu moškemu je bila 1. 7. 2022 zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe s smrtjo odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. 3. 7. 2022 je bil s kazensko ovadbo priveden k dežurni preiskovalni sodnici Okrajnega sodišča (OS) na Ptuju, ki je zoper njega odredila sodno pridržanje. 5. julija 2022 ga je zaslišala, ker pa pripora ni odredila, bo o tem odločal senat OS na Ptuju.

Za kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od šest mesecev do pet let. Če poškodovani zaradi poškodbe umre, se storilca kaznuje z zaporom od 1 do 10 let.