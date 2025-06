NPU s hišnimi preiskavami v zvezi s propadlim razpisom Spirita

Z Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sporočili, da so v torek izvedli večje število operativnih aktivnosti, med drugim tudi pet preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Celje in Maribor. Razlog za to je sum storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije in poskusa storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije.

Prvega kaznivega dejanja je osumljena ena fizična oseba in ena pravna oseba z območja Celja, ki je želela na ta način pridobiti protipravno premoženjsko korist v višini 5,6 milijona evrov. Za takšno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.