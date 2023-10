Policija na srečanju predelanih vozil: več kot 70 glob, droge in alkohol

Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da so v poostrenem nadzoru nad spoštovanjem cestno-prometnih predpisov udeležencev neprijavljenega srečanja ljubiteljev predelanih in športnih vozil v Mariboru ustavili 145 vozil.

"Skupaj je bilo izdanih 72 plačilnih nalogov zaradi različnih kršitev cestno-prometnih predpisov, podani bodo pa bodo tudi štirje obdolžilni predlogi. V največ primerih je šlo za kršitve zaradi vgradnje nehomologiranih delov in različnih predelav vozil," so sporočili iz PU Maribor.

V okviru nadzora so ugotavljali tudi psiho-fizično stanje udeležencev. Pri tem so ugotovili dve kršitvi zaradi vožnje pod vplivom drog in ene zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Policisti zbirajo tudi obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj so v dveh primerih neznani storilci poškodovali policijski vozili.

Policija pravi, da bodo s tovrstnimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje, zato voznike pozivajo k odgovorni udeležbi v cestnem prometu. Ljudem pa svetujejo, da se tovrstnih neprijavljenih prireditev ne udeležujejo, saj lahko na njih pride do hujših ogrožanj udeležencev.