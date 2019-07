Več kot en mesec po grozljivi nesreči na Hrvaškem umrla še 28-letnica

Dve osebi, 14-letni učenki iz Osnovne šole Dalj, sta umrli na kraju nesreče, dve osebi, 26-letnica in 28-letnica pa sta bili hudo poškodovani. 28-letno Ivano Babić so zaradi hudih poškodb glave prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, na oddelek nevrokirurgije. V noči iz sobote na nedeljo je izgubila boj za življenje, piše portal 24sata.hr.

Zaradi nesreče so preiskovalci pod drobnogled vzeli tudi lastnika prevozniškega podjetja iz Zagreba. Voznik tovornjaka, ki je vozil s hudimi bolečinami in pod vplivom močnih zdravil, je uro pred tragičnim dogodkom poklical delodajalca miroslava Pejića in zaprosil za zamenjavo. Pejić je bil zaradi nespoštovanja delovne zakonodaje že večkrat v postopku.

"V podjetju je skrbela za koordinacijo z nemškimi partnerji. Vsako leto je potovala na obisk k partnerskemu podjetju v Nemčijo, a lani ni šla, tudi letos pa ji ni bilo do tega, da gre. A si je nato vendarle premislila," je povedal njen brat.

Kot je rekel, je bila njena družina v soboto še posebej vznemirjena, kot bi vedela, da bo ostala brez svoje edinke. "Povsod so hodili, samo da bi dobili kanček upanja za svojo hčer. A kar so jim rekli vrhunski nevrokirurgi, ni bilo obetavno. Zgodilo se je to, česar so ene najbolj bali".

Vozniku tovornjaka je okrožno sodišče v Sisku zaradi ponovitvene nevarnosti v začetku julija podaljšalo preiskovalni pripor, še piše 24sata.hr. V svoj zagovor je dejal, da je večer pred nesrečo poiskal zdravniško pomoč in vzel mešanico močno zdravil proti bolečinam. Obljubiti je moral, da ne bo vozil. Od prevoznika je zahteval, da pošlje nadomestnega voznika, tega delodajalec ni storil.