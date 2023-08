Prijeli mariborskega roparja: 44-letnik s kriminalno preteklostjo

Mariborski policisti so v preteklih štirih mesecih spremljali rope, ki so se dogajali v mestnih trafikah, trgovinah, lekarnah in denarnih ustanovah. In nato z obsežno preiskavo izsledili storilca. Kot je pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Darko Nerat , naj bi šlo za 44-letnega Slovenca.

Policisti so ga prijeli 24. avgusta v Slovenski Bistrici, kjer je nelegalno bival. Izsledili so ga s pomočjo natančnih preiskav, zasegov predmetov, videoposnetkov ropov, tudi računalniško izdelano fotografijo. Pridržanje 44-letnika so obravnavali kot zelo nevarno, saj bi bil lahko oborožen.

Ob prijetju in pregledu stanovanja pa se je izkazalo, da ima pri sebi zračno pištolo. Sumijo, da jo je uporabljal tudi za grožnje med ropi. Orožje so zasegli. Zasegli so mu tudi oblačila in obutev, ki jih je uporabljal za zakrivanje obraza.

Za rop obsojen že leta 2016

Osumljenec, ki je bil že priveden pred sodnika, je sicer stari znanec Policije, saj je bil leta 2016 že obsojen zaradi izvedbe več ropov. V obdobju od maja do avgusta letos ga sumijo za še vsaj dva ropa, je tudi dejal Nerat.

Če bodo 44-letnika spoznali za krivega, ga čaka od enega do 10 let zapora.

Mariborski policisti so v letu 2022 obravnavali 15 tovrstnih kaznivih dejanj, uspešno so jih preiskali 60 odstotkov. Leto prej je bila uspešnost preiskav 71-odstotna.