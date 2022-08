Več mrtvih v streljanju v Črni gori

Do incidenta s strelnim orožjem v cetinjskem naselju Medovina je prišlo okoli 16. ure, poroča črnogorska javna radiotelevizija. Po njihovih informacijah je šlo sprva za družinski spor, nato pa je strelec svoj bes usmeril tudi na mimoidoče in na policiste. "Od prič s kraja dogodka smo izvedeli, da se je napadalec odpravil skozi naselje in naključno streljal na meščane. Več jih je zadel, po neuradnih podatkih pa je bil ranjen tudi policist," piše RTCG.

Za napadalca naj bi bil nazadnje usoden obračun s policijo. Ta je zaprla dostop do območja, kjer je prišlo do streljanja, na kraju dogodka so vse pristojne službe.

Po nekaj urah so po navedbah RTCG sporočile, da je streljanje vzelo 11 življenj, še šest ljudi pa je strelec ranil, med njimi tudi enega policista. Štirje so bili prepeljani v cetinjsko bolnišnico, dva pa v Podgorico. Na cetinjski urgenci so za javno televizijo povedali, da so enega pacienta sprejeli z najtežjimi poškodbami glave in prsnega koša, prav tako so resno poškodovane tri osebe, ki so takoj potrebovale operacijo.

Napadalec naj bi streljal tudi na otroke.