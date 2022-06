Več nesreč motoristov: neprilagojena hitrost, izsiljena prednost in alkohol

V ponedeljek so se na območju Ljubljane zgodile tri prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi motoristi. V enem primeru sta se voznik in sopotnica huje telesno poškodovala, prav tako se je huje poškodoval motorist, ki ga je izsilil traktor. V tretji nesreči je bil motorist samoudeležen, vozil pa je pod vplivom alkohola. "Na vožnjo naj se odpravijo le spočiti in fizično kot psihično pripravljeni, da lahko odreagirajo na vsakršno nevarnost in nikakor pod vplivom alkohola," medtem motoristom svetujejo policisti.

V ponedeljek nekaj pred 15. uro je motorist na Litijski cesti v Ljubljani pri vožnji v smeri Besnice v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste, ter trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Voznik tovornega vozila je, da bi preprečil trčenje zaviral, v tovorno vozilo pa je zaradi prekratke razdalje trčil še voznik z osebnim vozilom, ki je vozil za njim. V nesreči sta se motorist in potnica na motorju huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. "Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, prav tako vodijo postopek o prekršku," so sporočili s PU Ljubljana. icon-expand Nesreča z motorjem FOTO: Shutterstock Še ena prometna nesreča se je zgodila okoli 17.30 pri naselju Mali log. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik traktorja pri vključevanju v promet odvzel prednost motoristu. Motorist se je pri tem huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Prav tako pa je do nesreče prišlo še okoli 20. ure na Šmartinski cesti v Ljubljani. V nesreči je bil samoudeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval. Poleg tega je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,94 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. PREBERI ŠE 'Močan čustveni pretres ima na voznika podoben vpliv kot alkohol' "Na vožnjo pojdite le spočiti in fizično kot psihično pripravljeni" "Motoristi lahko za lastno varnost največ storijo sami," poudarjajo policisti. Kot pravijo, je pomembno, da upoštevajo prometne predpise, vedno vozijo s prilagojeno hitrostjo, v pravi smeri vožnje, prehitevajo le tam kjer je dovoljeno, med vožnjo pa uporabljajo vso zaščitno opremo. "Na vožnjo naj se odpravijo le spočiti in fizično kot psihično pripravljeni, da lahko odreagirajo na vsakršno nevarnost in nikakor pod vplivom alkohola," so še dodali na PU Ljubljana.