Več nesreč s hujšimi poškodbami pešcev: poskrbite za lastno varnost

Včeraj, okoli 7. ure se je na Njegoševi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik odvzel prednost peški na prehodu za pešce. Pri tem se je peška huje telesno poškodovala, njeno življenje pa ni ogroženo. Prav tako se je včeraj, nekaj pred 7. uro se je na Ljubljanski cesti v Dobu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška.

Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik odvzel prednost peški na prehodu za pešce. Pri tem se je peška huje telesno poškodoval, njeno življenje pa ni ogroženo. Včeraj, nekaj po 18. uri pa se je na Ljubljanski cesti v Domžalah zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznik osebnega vozila in trije pešci. Po do sedaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ker je voznik odvzel prednost pešcem na prehodu za pešce. Pri tem so se vsi trije pešci lažje poškodovali. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri voznik pokazal 0.70 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Še posebej v zimskem času in temačnejših dnevih so prav pešci lahko bolj ogroženi v prometu, opozarja Agencija za varnost prometa. Okrog nas ni varnega oklepa vozila, pa tudi čelada nas med hojo ne varuje. Vozniki nas pogosto zaradi temnejših oblačil in slabše vidljivosti ne opazijo pravočasno. Prav zato, ker so pešci v prometu bolj ranljivi, moramo bolje poskrbeti za lastno varnost.

Nasveti AVP za boljšo varnost

Hodimo po pločniku in prečkamo ceste na označenem prehodu za pešce, pred prečkanjem pa se vedno prepričamo s pogledom levo – desno – levo. Cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.

Če pločnika ni, hodimo po levem robu vozišča.

Poskrbimo za svojo vidnost – nosimo svetla in odsevnega oblačila ali odsevna telesa (odsevne trakove in kresničke), pot ponoči pa si lahko osvetlimo s svetilko ali mobilnim telefonom.

Za večjo varnost lahko vzpostavimo očesni kontakt z voznikom in se tako prepričamo, da nas je videl.

Še posebej poskrbimo za otroke, ki jih držimo za roko ob cesti – na zunanji strani, proč od ceste.

Poskušamo predvideti kako bodo drugi ravnali, še posebej vozniki.

Na avtocesti se ne smemo zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru kritičnega dogodka poskrbimo za svojo varnost: vozilo ustavimo na odstavnem pasu, zavarujemo mesto dogodka, izstopimo iz vozila in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo, ter pokličimo pomoč. Vedno uporabimo odsevni telovnik.

K večji varnosti pešcev lahko prispevajo tudi vozniki. Prav hitrost vožnje je lahko razlika med življenjem in smrtjo, če do trka s pešcem pride. Pri 30 km/h preživi devet od desetih pešcev.