Več nesreč v gorah: turna smučarka z glavo trčila v skalo in obležala

V soboto je policijski helikopter z ekipo za reševanje in gorskimi reševalci naprej priskočil na pomoč pohodniku z zdravstvenimi težavami v Blejski koči v Krnici. Danes zjutraj je helikopter pri Domu pri izviru Završnice reševal moškega s poškodovano nogo, dopoldne pa so reševalci na pomoč priskočili še turni smučarki na območju Rateč.

Smučarka je pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Imela je sicer ustrezno opremo, smučala pa je z manjšo skupino, ki ji je z gorskimi reševalci nudila prvo pomoč.

Med reševanjem turne smučarke pa se je začelo še reševanje obolelega pohodnika na Ptičjem vrhu nad Planino pod Golico. Posredovali so jeseniški gorski reševalci in dežurna ekipa HNMP Brnik s helikopterjem Slovenske vojske. Vse obolele in poškodovane so reševalci prepeljali v zdravstvene ustanove.