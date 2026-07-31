Več padalcev obviselo na drevesu, poškodovana tudi planinka

Včeraj so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da je na južnem pobočju Gabrovca v občini Kobarid, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje nad naseljem Breginj, tuja jadralna padalka zasilno pristala na zahtevnem terenu. Po sedaj zbranih podatkih je 32-letna jadralna padalka iz Italije po pristanku obvisela na drevesu približno petnajst metrov nad tlemi. Pri tem ni bila poškodovana. Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, ki so ji pomagali pri varnem sestopu v dolino.
Tolminski gorski reševalci nad Javorco rešili slovaškega jadralnega padalca
Prav tako so bili obveščeni, da je v gozdu nad planino Javorca v občini Tolmin jadralni padalec po pristanku obvisel na drevesu. Gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin so na zelo zahtevnem terenu našli 34-letnega jadralnega padalca, državljana Slovaške, ki pri dogodku ni bil poškodovan. S pomočjo vrvne tehnike so ga varno rešili z drevesa ter mu pomagali pri sestopu. Tolminski gorski reševalci so ga nato s terenskim vozilom prepeljali v dolino.
Švicarski jadralni padalec po vzletu na območju Kobale na Tolminskem pristal na drevesu
Še tretji tuji jadralni padalec je zašel v težave. Ta je približno 50 metrov vzhodno od vzletišča pod Kobalo na Tolminskem po vzletu pristal na drevesu. Policisti so ugotovili, da je 59-letni jadralni padalec, državljan Švice, med poletom z jadralnim padalom nenadoma izgubil višino ter nato pristal in obvisel na drevesu. Pri tem ni utrpel telesnih poškodb. Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, ki so s pomočjo vrvne tehnike padalca in njegovo padalo varno odstranili z drevesa ter ga prepeljali v dolino. Policisti so tujo krivdo izključili.
Planinka se je pri sestopu s Stenarja poškodovala
Zabeležili pa so tudi poškodbo planinke na območju Kriških podov v občini Bovec. Ugotovljeno je bilo, da je 62-letna planinka v popoldanskih urah skupaj s partnerjem sestopala z gore Stenar (2501 meter visok gorski vrh v Julijskih Alpah) proti Pogačnikovemu domu na Kriških podih. Med hojo po zahtevni označeni planinski poti ji je zdrsnilo, pri padcu pa je utrpela udarnine po telesu in poškodbo ramena. Poškodovana planinka je kljub poškodbam uspela sestopiti do Pogačnikovega doma, vendar zaradi bolečin poti ni mogla nadaljevati, zato je poklicala pomoč. Na kraju so posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec in dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Po nudeni oskrbi so poškodovanko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so tujo krivdo izključili.
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