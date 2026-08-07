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Črna kronika

Več požarov na Viču, policisti prijeli moškega z vžigalnikom

Ljubljana, 07. 08. 2026 12.13 pred 3 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Požar v gozdu

V bližini ljubljanske obvoznice na območju Viča je v četrtek popoldne zagorelo več manjših požarov. Gasilci so hitro posredovali in pogasili plamene, policisti pa so na kraju prijeli 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare.

S PU Ljubljana so sporočili, da so na območju gozdne površine zagorela tri drevesa, v okolici pa so zabeležili še najmanj pet požarov podrastja. Na srečo se ogenj ni razširil do bližnjih objektov, saj so gasilci žarišča pravočasno pogasili.

V požaru je bila poškodovana tudi ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so med ogledom kraja zalotili 44-letnega moškega, tujca, za katerega sumijo, da je povzročil požare.

Vžigalnik (slika je simbolična)
Vžigalnik (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Moškemu so v postopku zasegli plinski vžigalnik in mu odredili pridržanje. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil ter preverjajo vse okoliščine suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

požar Ljubljana Vič policija vžigalnik

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KOMENTARJI4

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Razumnež
08. 08. 2026 18.42
Kako že rečemo... Upam, da gre za belega kristjana.
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-3
0 3
omega _v6
07. 08. 2026 14.10
Koliko bo dobil kazni?? Verjetno 500 evrov ali celo majn?? Morebiti bo dobil psihijatrično zdravljenje na račun davkoplačevalcev!! Tujcem je v Sloveniji dovoljeno vse!!
Odgovori
+7
10 3
Letnik 1964
07. 08. 2026 13.07
,,tujec,, da ni bil inžinir ali mogoče doktor...oni malo temnejši...mu je bilo prehladno ..
Odgovori
+7
12 5
NeXadileC
07. 08. 2026 12.51
Ali je imel tudi neodprti zavojček cigaret?
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-4
2 6
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