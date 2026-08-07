Več požarov na Viču, policisti prijeli moškega z vžigalnikom

S PU Ljubljana so sporočili, da so na območju gozdne površine zagorela tri drevesa, v okolici pa so zabeležili še najmanj pet požarov podrastja. Na srečo se ogenj ni razširil do bližnjih objektov, saj so gasilci žarišča pravočasno pogasili.

V požaru je bila poškodovana tudi ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so med ogledom kraja zalotili 44-letnega moškega, tujca, za katerega sumijo, da je povzročil požare.