Več požarov na Viču, policisti prijeli moškega z vžigalnikom

S PU Ljubljana so sporočili, da so na območju gozdne površine zagorela tri drevesa, v okolici pa so zabeležili še najmanj pet požarov podrastja. Na srečo se ogenj ni razširil do bližnjih objektov, saj so gasilci žarišča pravočasno pogasili.
V požaru je bila poškodovana tudi ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so med ogledom kraja zalotili 44-letnega moškega, tujca, za katerega sumijo, da je povzročil požare.
Moškemu so v postopku zasegli plinski vžigalnik in mu odredili pridržanje. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil ter preverjajo vse okoliščine suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.
O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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