Več požarov: zagorela tudi ostrešje hiše in vrtna lopa

V Krškem je nekaj pred 18. uro na Cesti 4. julija zagorelo ostrešje enostanovanjske hiše. Na kraj so prihiteli gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi in ob pomoči domačinov pogasili okoli deset kvadratnih metrov goreče strehe ob dimniku. Gasilci so nato razkrili del strehe in opravili pregled s termovizijsko kamero, za sanacijo pa bo poskrbel lastnik sam.

Okoli 19. ure je zagorelo tudi v Domžalah. Na Kopališki cesti je na nogometnem igrišču zagorela elektro omarica, namenjena razsvetljavi igrišča. Gasilci CZR Domžale in PGD Domžale-mesto so omarico pogasili ter izklopili elektriko.

Nekaj čez 17. uro so v Ulici heroja Verdnika na Jesenicah zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci GARS Jesenice so požar pogasili, nato pa očistili dimnik. Nekaj čez 20. uro so saje v dimniku večstanovanjskega objekta zagorele tudi v Grogovi ulici v Slovenski Bistrici. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Zgornja Bistrica so izpraznili peč in počakali do izgoretja saj. V obeh primerih so gasilci okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Prav tako nekaj čez 20. uro pa je ob južni obvoznici v bližini Ceste dveh cesarjev v Ljubljani gorela še vrtna lopa. Požar so pogasili gasilci PGD Vič, na kraj nesreče pa so prišli tudi gasilci GB Ljubljana.