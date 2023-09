Več prebivalcev naselja napadlo dva policista, zasegli tudi zračno puško

Lastnik zemljišča je grožnjo prijavil Policiji in se ponovno lotil zemeljskih del. Da bi preiskala prijavljeno kaznivo dejanje, sta na kraj odšla tudi policista. Nato pa ju je med izvajanjem policijskih nalog napadlo večje število prebivalcev naselja in jima poskušalo preprečiti, da bi prijela osumljenca. Dva občana sta policistki in policistu priskočila na pomoč, vendar so napadli tudi njiju.

Na pomoč smo takoj napotili več policijskih patrulj, policisti pa so na kraju odvzeli prostost štirim osumljencem. Eden izmed osumljencev je s kraja pobegnil, policisti pa so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev. Pri iskanju so sodelovali tudi policisti drugih policijskih postaj PU Novo mesto, kriminalisti, vodniki službenih psov, območje so pregledovali tudi s policijskim helikopterjem. Izsledili in prijeli so tudi petega osumljenca in ga prav tako pridržali. Vseh pet osumljencev je še vedno v pridržanju, so sporočili s PU Novo mesto.

Lažje poškodovane – oškodovanca, policistko in policista – so reševalci oskrbeli, vsi so že v domači oskrbi. Policisti so med preiskavo našli in zasegli tudi zračno puško, s katero je osumljenec grozil. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. "Kriminalisti ugotavljajo vse okoliščine, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper pet osumljencev podali kazenske ovadbe," so še sporočili z novomeške policijske uprave.