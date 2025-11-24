Zaradi sporov med vozniki večkrat zapele pesti

V soboto popoldne so policiste poklicali na pomoč iz naselja Drnovo, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Krški policisti so se hitro odzvali in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da je zaradi uporabe dovozne poti prišlo do spora in pretepa med 29-letno in 27-letno žensko. V pretep se je vmešal tudi 31-letni moški, ki je pretepal 29-letnico in jo lažje poškodoval. Policisti vse okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper storilca ustrezno ukrepali, so sporočili.

Medtem je do pretepa nekaj ur kasneje prišlo tudi v Črnomlju, kjer naj bi neznanec večkrat udaril oškodovanca in pobegnil. Po prvih ugotovitvah policije je oškodovanec pomotoma zapeljal v enosmerno ulico v napačni smeri. Nasproti mu je pripeljal voznik osebnega avtomobila, ki naj bi izstopil iz vozila in oškodovanca večkrat udaril in ga poškodoval. Policisti so na podlagi opisa v naselju v okolici Črnomlja 20-letnega osumljenca izsledili. Na podlagi ugotovitev bodo zoper njega ustrezno ukrepali.

Medtem pa so primorski policisti v petek posredovali na počivališču Povir, kjer je eden od voznikov tovornjaka oplazil tovornjak drugega. Pri tem je 24-letni hrvaški državljan izstopil iz kabine svojega, tam že parkiranega, tovornega vozila ter pristopil k tovornemu vozilu, ki ga je pri manevriranju oplazilo ter pričel kričati na voznika, 49-letnega romunskega državljana, in mu z rokami razbijati po vratih. Za tem mu je z rokami odtrgal spodnje vzvratno ogledalo in na zgornjem vzvratnem ogledalu razbil steklo.

Zaradi kršitve javnega reda so policisti hrvaškemu državljanu izrekli globo, zaradi poškodovanja ogledala pa bodo policisti zoper njega podali kazensko ovadba za kaznivo dejanje Poškodovanja tuje stvari. Romunskemu državljanu, ki je prometno nesrečo povzročil, so policisti izrekli globo zaradi nepravilnega premika z vozilom.