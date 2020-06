Več primerov pijanih voznikov na novomeškem koncu, eden povzročil nesrečo

Novomeški policisti so včeraj prejeli več klicev o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Audi A4, ki naj bi iz smeri Črmošnjic vozil proti KočevskimPoljanam, vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so avtomobil, ki ga je vozila 61-letnica, izsledili in ustavili. Voznica je opravila alkotest, ki je pokazal, da je imela v litru izdihanega zraka 1,01 miligramov alkohola. Policisti so ji zato odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Policisti Policijske postaje Šentjernej so bili včeraj popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti v Gorenji Gomili. Na terenu so ugotovili, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil 61-letne voznice, s katero sta se vozila še dva otroka. Voznica in otroka so se lažje poškodovali, zato so jih oskrbeli reševalci in jih odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka je imel 0,39 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog, so pojasnili s PU Novo mesto.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med kontrolo prometa v Šmihelu ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Renault twingo. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,43 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Med poostrenim nadzorom preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil, 17 jih vozilo pijanih

Novomeški policisti so na svojem območju poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov 20. junija med 18.00 in 06.00. Preizkus alkoholiziranosti so odredili 471 voznikom. Štirje vozniki so imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligramov alkohola. 13 voznikov je prav tako vozilo pod vplivom alkohola, alkotest je pokazal vrednosti, nekaj manjše kot 0,52 miligramov alkohola. Dva voznika, za katera so policisti sumili, da vozita pod vplivom alkohola, sta opravljanje preizkusa odklonila, trem pa so odredili strokovni pregled, saj so sumili, da vozijo pod vplivom prepovedanih drog. 14 voznikov so zaradi kršitve izločili iz prometa in jim prepovedali nadaljnjo vožnjo, dvema pa zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli prostost in ju pridržali, so še sporočili s PU Novo mesto.