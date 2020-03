Porast vandalizma: požgani zabojniki, izruvani prometni znaki, uničene ograje

V zadnjem času v nekaterih krajih znova narašča vandalizem. O večkratnem požigu zabojnikov in uničenih prometnih znakih poročajo iz Ivančne Gorice, v Velenju pa so vandali poškodovali stekleno ograjo na promenadi in kovinsko ograjo na igrišču.

V občini Ivančna Gorica so bili v noči na soboto znova na delu vandali, ki so uničevali skupno lastnino. Na šestih lokacijah po mestu so namreč neznanci požgali zabojnike za komunalne odpadke. "Požar smetnjakov, ki so jih v celoti pogasili ivanški gasilci, je potekal na naslednjih lokacijah: parkirišče Vrtec Ivančna Gorica, podjetje Livar d.d., parkirišče pri lekarni ob ZD Ivančna Gorica, avtobusna postaja Ivančna Gorica, lokacija ob železniški postaji in ekološki otok nasproti gostinskega objekta na Ljubljanski cesti v smeri nogometnega stadiona Ivančna Gorica," so sporočili iz občine.

FOTO: Gašper Stopar

Pri intervenciji sta posredovali tudi varnostna služba in policija, ki sta eno osebo pridržali zaradi suma požiga zabojnikov. Vendar se vandali niso znesli le nad zabojniki, ki so bili v požarih popolnoma uničeni, pač pa so izruvali še sedem prometnih znakov na Cesti občine Hirschaid. Na tej lokaciji je bilo prav tako prevrnjenih več betonskih košev za smeti. Na občini zato vse morebitne očividce pozivajo, da o tem obvestijo pristojne organe policije in občine. Kamere ujele uničevanje steklene ograje na velenjski promenadi O povečanem vandalizmu v zadnjem času poročajo tudi iz Velenja. Objestneži so naredili škodo na več lokacijah v mestu. Med drugim so zlomili del steklene ograje na mostu čez reko Pako na velenjski promenadi, pred tem so neznanci močno poškodovali ograjo na igrišču ob pumptrack poligonu pri Osnovni šoli Gustava Šiliha, poškodovano pa je bilo tudi steklo pri Centru Nova.

Eno teh dejanj vandalizma, ki ga bodo kazensko preganjali, so posnele videonadzorne kamere. S posnetka je razvidno, kako je več mladostnikov, nekateri so videti v vinjenem stanju, namerno poškodovalo stekleni panel ograje tako, da so vanj večkrat brcali in se zaletavali. Mestna občina Velenje je celoten posnetek objavila na družbenih omrežjih in pozvala k preprečevanju takšnih dejanj v prihodnje. "Pozivamo vse, ki bi prepoznali osebe na posnetku, da to – lahko anonimno – sporočijo na Policijsko postajo Velenje," so ob tem zapisali.

