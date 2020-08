Več prometnih nesreč ovira promet na slovenskih avtocestah

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črni Kal proti Kopru.

Promet na štajerski avtocesti je preusmerjen na regionalno cesto Fram-Zgornja Polskava-avtocestni priključek Slovenska Bistrica sever, sporočajo s prometno-informacijskega centra. Na gorenjski avtocesti je med predorom Ljubno in priključkom Brezje nastal zastoj, potovalni čas pa se podaljša za približno pol ure. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Ljubno. Kilometer in pol dolg zastoj je nastal tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Kilometrski zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na prometno-informacijskem centru voznike še opozarjajo, naj v primeru močnejših nalivov in neviht vozil ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. K vestnemu ravnanju v prometu opozarja tudi policija, ki priporoča, naj v primeru zastoja zadnji voznik v koloni zaradi vidnosti prižge vse štiri smernike.