Več ropov na ljubljanskih ulicah in v frizerskem salonu

Policisti so bili obveščeni o ropu na Viču včeraj okoli 11. ure. Po prvi preiskavi so ugotovili, da je neznanec vstopil v frizerski salon in z nožem zahteval gotovino. Z nekaj deset evri je nato zbežal s frizerskega salona. Bil je oblečen v črna oblačila, na glavi je imel črno masko z izrezom za oči, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Ljubljana. "V dogodku ni bil poškodovan nihče," so dodali.

Včeraj, okoli 15. ure, so policisti začeli s preiskavo drugega ropa – za Bežigradom. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so se trije neznanci pripeljali z dvema skuterjema do oškodovanca, ga fizično napadli, mu zagrozili z nožem in mu odvzeli gotovino ter vrednejše predmete. Žrtev so pri nasilnem ropu lažje poškodovali in jo finančno oziroma materialno oškodovali v vrednosti nekaj tisoč evrov, so navedli na PU Ljubljana.

Opis roparjev: pripeljali so se z modrim in črno belim skuterjem. Eden izmed njih je obilnejše postave in je imel oblečeno črno majico ter črn brezrokavnik. Drugi je imel oblečene rdeče kratke hlače in črno jopico.

Rop v centru ljubljane

Danes, okoli 1. ure, so policisti dobili poziv o ropu v centru. Kot so doslej ugotovili, so so treh oškodovancev pristopili trije neznanci, z njimi fizično obračunali in jim vzeli nekaj deset evrov gotovine. Pri ropu sta bili dve žrtvi lažje poškodovani.

Opis: vsi roparji so bilo moški, stari okoli 18 let. Prvi je imel kratke lase, večji izrazit nos, je manjše postave in je bil oblečen v sivo trenerko. Drugi je bil oblečen v jeans kratke hlače, tretji pa v oranžno jopico.

Sedem roparjev nad tri žrtve v Šiški

Četrti rop se je zgodil v Šiški, prav tako danes nekaj pred 1. uro. Policija je za zdaj ugotovila, da je do treh oškodovancev pristopilo sedem roparjev, ki so se nad njimi fizično znesli in jim vzeli skiro, pri čemer so jih lažje poškodovali.

V vseh primerih policisti še nadaljujejo z zbiranjem informacij in si prizadevajo roparje izslediti. O vsem, kar bodo ugotovili, bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.