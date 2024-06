Več srbskih državljanov odkrili pri gojenju prepovedane droge konoplje

Mimo uradnega števca elektro distributerja so speljali električni vodnik, ki je napajal električne aparate, potrebne za gojenje, in na ta način v enem letu oškodovali elektro distributerja za nekaj manj kot 25.000 evrov.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so imeli kar nekaj dela s prepovedanimi drogami. Najprej so v Šentjerneju v stanovanjski hiši, kjer so živeli trije državljani Srbije, stari 37, 30 in 33 let, zasegli 485 sadik konoplje in pripomočke za gojenje. Poleg tega so v petih prostorih, posebej prirejenih za gojenje konoplje, našli in zasegli še ventilatorje, črpalke, grelnike, luči, prezračevalne sisteme, gnojila in druge pripomočke.

Gojenja prepovedane konoplje pa tu še ni bilo konec. V Dolenjskih Toplicah so kriminalisti izvedli hišno preiskavo v stanovanjski hiši in našli ter zasegli 1001 sadiko konoplje.

Tudi tukaj so v več prostorih, prirejenih za gojenje, našli in zasegli različna grelna telesa, luči, črpalke, prezračevalne sisteme, ventilatorje, gnojila in ostale pripomočke. Kaznivega dejanja je osumljen 39-letni državljan Srbije in Bosne in Hercegovine, ki je s sostorilci gojil prepovedano drogo. Tudi on je z namenom zagotavljanja električne energije za aparate speljal električni vodnik mimo uradnega števca in distributerja v enem letu oškodoval za več kot 33.500 evrov.

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev sostorilcev kaznivih dejanj.

Vse osumljence so policisti že pridržali, 37-letnika in 39-letnika pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je oba odredil pripor. Za kazniva dejanja bodo ovadili tudi 30 letnika in 33-letnika.