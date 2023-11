Več vlomov in tatvin na območju Maribora: nagrabili gotovino in razne predmete

Nekaj po 19. uri včeraj so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Maribora, kjer je neznani storilec v popoldanskem času, ko je bila hiša prazna, vlomil v to, ali je kaj odnesel iz hiše, pa se zaenkrat še ne ve. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in bodo zadevo, po vseh zbranih obvestilih, zaključili s kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Mariboru.

V popoldanskih urah so bili policisti PP Slovenska Bistrica obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Poljčan, kjer je neznani storilec vlomil v hišo, pregledal prostore hiše in iz nje odtujil gotovino. Z navedenim dejanjem je bil lastnik hiše oškodovan za okoli 3.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zadevo zaključili s kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Mariboru.

Okoli 23. ure so bili policisti obveščeni še o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Dupleka, in sicer je neznani storilec pregledal prostore in iz nje odtujil različne predmete in gotovino. Z navedenim dejanjem je neznani storilec oškodoval lastnika hiše za okoli 1.700 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in bodo zadevo, po vseh zbranih obvestilih, zaključili s kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Mariboru.

Okoli polnoči so dobili obvestilo o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Maribora. Neznani storilec je pregledal stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil gotovino in različne predmete ter s tem dejanjem oškodoval lastnika hiše za okoli 7.000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in bodo zadevo, po vseh zbranih obvestilih, zaključili s kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Mariboru.

Obravnavali so tudi vlom v poslovni prostor. Nekaj minut po polnoči so bili policisti obveščeni o vlomu v trgovino na območju Maribora, in sicer se je v objektu sprožil alarm, vezan na interventno službo Prosignal. Z ogledom so policisti na kraju ugotovili, da je neznani storilec iz pisarne odtujil gotovino in z navedenim dejanjem oškodoval trgovino za okoli 5.000 evrov. Policisti bodo po zaključenem postopku podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.