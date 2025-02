Več vlomov in tatvin, Policija svetuje preventivno ravnanje

Gorenjski policisti pa so obravnavali tri vlome v hišo, dva vloma v poslovni prostor (v enem primeru je ostalo pri poskusu), dva vloma v avtomobil in en vlom v vrtno lopo. Poleg tega so obravnavali tudi eno tatvino, tatvino registrskih tablic in tatvino avtomobila.

Ljubljanski policisti so bili obveščeni tudi o drzni tatvini na Viču, ki je bila izvršena v petek okoli 12. ure. "Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi gradbenih del na vrtu. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil denar in tako lastnico oškodoval za nekaj sto evrov," so sporočili iz PU Ljubljana, kjer glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Ljubljanski policisti so med drugim obravnavali vlom v hišo na Vrhniki, od koder je neznani storilec odtujil nakit in s tem lastnika oškodoval za okoli 600 evrov. V Šiški v Ljubljani je neznanec vlomil v stanovanje in odtujil denar, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 300 evrov. V ljubljanskih Mostah pa je neznanec vlomil v stanovanje in odtujil nakit v vrednosti okoli 1000 evrov.

Iz Policijske uprave Ljubljana so opozorili, da opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Storilci tovrstna dejanja izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. "O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo," so opozorili.

Poleg tega svetujejo, da vrednejših predmetov (nakit, denar in podobno) ne hranite prosto doma, pač pa jih odnesite v bančne ustanove. "Ob daljši odsotnosti prosite sosede, prijatelje, sorodnike za redno praznjenje pošte iz nabiralnika," so še zapisali.

"Pomembno je, da zaprete vsa okna in zaklenete vrata. Če ima vaša nepremičnina ograjo, senzorske luči, alarmno napravo, video nadzor, je še toliko bolj varnejša. Pozorni bodite na vozila in neznane osebe, ki bi si ogledovale vašo okolico in bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega ravnanja. Zapomnite si podatke o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe, saj ti podatki policistom lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, v kolikor bi do takega dejanja prišlo," svetujejo na PU Kranj.

Radovljiški policisti pa so v petek obravnavali vlom v vrtno lopo, iz katere si je storilec prilastil plinski žar in lastnika oškodoval za okoli 150 evrov.

Kranjski policisti so obravnavali tudi vlom v parkiran avtomobil. Neznanec si je iz notranjosti avtomobila prilastil denar in bančno kartico. Nato je z bančno kartico na bankomatu dvignil denar in s tem lastnico še dodatno oškodoval.

Okoli 14.30 istega dne pa so bili policisti obveščeni o vlomu v hišo na območju Žirovskega vrha. Storilec je v dopoldanskem času v hišo nasilno vstopil skozi vhodna vrata in si prilastil nakit. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V petek okoli 9. ure so bili kranjski policisti obveščeni o vlomu v hišo, ki je v gradnji na območju Kranja. Storilec je v notranjost nasilno vstopil skozi okno in si prilastil gradbeno orodje. "Dejanje je bilo izvršeno v daljšem časovnem obdobju. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo," so zapisali v Policijski upravi Kranj.

Običajno so žrtve tovrstnih dejanj predvsem starejši občani. Storilci se žrtvam pogosto predstavijo kot serviserji, predstavniki elektro službe, ki si ogledujejo teren, kjer bodo postavili nove daljnovode, vodovodarji, ki bodo opravili sanacijo odtokov, ali pa da so prišli odkupit staro železo. Žrtev zamotijo s pogovorom in jih zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. "Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraje nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo," so opozorili v PU Ljubljana.

Dodali so, da so v večini primerov oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. "Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe," pravijo policisti.

Policisti zato občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. "Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi stopijo samo za vogal. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila)," so še zapisali.

Če zaznate kaznivo dejanje ali ste sami tarča, pa o tem takoj obvestite Policijo na 113 ali na najbližjo policijsko postajo.