Več vlomov, pred njimi nas lahko obvaruje že osnovno samozaščitno ravnanje

Nepridipravi vlamljajo običajno med 17. in 20. uro, ko se stemni, večine stanovalcev takrat še ni doma, delovna mesta pa so prazna, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Zato vsem priporočajo, da so pozorni in svoje prostore, imetje ustrezno zavarujejo ter vzpostavijo občutek, da je v hiši oziroma pisarni vedno nekdo prisoten: "Med vašo odsotnostjo imajo namreč storilci več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete (nakit) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi."

Po besedah predstavnikov PU Ljubljana namreč že osnovna samozaščitna ravnanja, kot so denimo močna ograja, varnostna ključavnica, zaklenjen prostor oziroma pisarna, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmna naprava in podobno lahko odvrnejo morebitnega vlomilca od vloma in preprečijo škodo. "Če pa ostanete doma, zaklepajte vrata. Četudi boste stopili samo 'za vogal', hišo ali stanovanje, vedno zaklenite, ključ pa vzemite s sabo," so priporočili.

Če vas obiščejo nenapovedani 'obiskovalcev', jih imejte ves čas pod nadzorom in jih ne vabite v stanovanjske prostore. Od oseb, ki se predstavljajo kot serviserji, izvajalci raznih del, vedno zahtevajte identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem bodite pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila), so izpostavili na PU Ljubljana.

Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca oziroma osebe, ki se sumljivo vedejo v okolici objektov, Policija svetuje, da jo o tem takoj obvestite na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo.