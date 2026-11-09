Več vlomov v poslovne objekte: Policija išče dva moška

V vseh primerih so policisti Policijske uprave Maribor opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbrali dokaze, o kaznivih dejanjih pa še intenzivno zbirajo obvestila. Javnost ob tem prosijo za podatke o gibanju in zadrževanju dveh moških.

Policija v povezavi z vlomi na območju Maribora išče dva moška

Policija v povezavi z vlomi na območju Maribora išče dva moška PU Maribor

Policija v povezavi z vlomi na območju Maribora išče dva moška

Policija v povezavi z vlomi na območju Maribora išče dva moška PU Maribor

"Občani naj morebitne informacije posredujejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili.

Dodajajo, da policisti sicer nenehno spremljajo dogajanje na svojem območju ter aktualnim varnostnim razmeram in zaznanim pojavom prilagajajo svoje aktivnosti, vključno s prisotnostjo in nadzorom policistov z namenom zagotavljanja večje varnosti ljudi in njihovega premoženja.

Delo na terenu pa da so prilagodili tako, da je varnost ljudem zagotovljena v največji možni meri ter s ciljem, da se zaznana ali naznanjena kazniva dejanja v celoti preiščejo in storilci ustrezno procesirajo, še zagotavljajo.