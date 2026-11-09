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Črna kronika

Več vlomov v poslovne objekte: Policija išče dva moška

Maribor, 09. 11. 2026 15.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Vlomi in tatvine na območju Maribora

Mariborski policisti so v zadnjem obdobju obravnavali več primerov kaznivih dejanj velikih tatvin. Gre predvsem za vlome v različne poslovne objekte v nočnem času na območju Maribora.

V vseh primerih so policisti Policijske uprave Maribor opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbrali dokaze, o kaznivih dejanjih pa še intenzivno zbirajo obvestila. Javnost ob tem prosijo za podatke o gibanju in zadrževanju dveh moških.

"Občani naj morebitne informacije posredujejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili.

Dodajajo, da policisti sicer nenehno spremljajo dogajanje na svojem območju ter aktualnim varnostnim razmeram in zaznanim pojavom prilagajajo svoje aktivnosti, vključno s prisotnostjo in nadzorom policistov z namenom zagotavljanja večje varnosti ljudi in njihovega premoženja.

Delo na terenu pa da so prilagodili tako, da je varnost ljudem zagotovljena v največji možni meri ter s ciljem, da se zaznana ali naznanjena kazniva dejanja v celoti preiščejo in storilci ustrezno procesirajo, še zagotavljajo.

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