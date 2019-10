Večja skupina prebežnikov pri Črnomlju nezakonito vstopila v državo, policisti nekatere še iščejo

Pri Črnomlju je večja skupina prebežnikov dopoldne nezakonito vstopila v državo.

Okoli 11. ure sta policista Policijske postaje (PP) Črnomelj med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri kraju Nova Lipa opazila skupino oseb, za katere sta posumila, da so nezakonito prestopile državno mejo.

"Šest tujcev sta prijela in zadržala, po oceni pa naj bi se med 30 in 40 tujcev razbežalo," je za 24ur.com pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Novo mesto Alenka Drenik. V izsleditev tujcev je bilo po njenih besedah takoj napotenih več novomeških policistov, ki še vedno izvajajo aktivnosti za izsleditev.

Po naših prvih informacijah je bilo nezakonitih prebežnikov med 60 in 100, mejo pa naj bi prestopili tako, da so podrli panelno ograjo. Policija je to zanikala. "Na podlagi prvih zbranih podatkov iz razgovorov s tujci smo ugotovili, da so mejo nezakonito prestopili na kraju, kjer ni postavljene panelne ograje in navedbe o podrti ograji ne držijo," je še dodala Drenikova.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi del prebežnikov zbežal nazaj na območje Hrvaške, del pa naj bi jih iskali v Sloveniji. Aktivirali naj bi tudi Posebno policijsko enoto.