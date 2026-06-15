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Črna kronika

Večji požar na Ptuju: zagorel poslovno-stanovanjski objekt

Ptuj, 15. 06. 2026 14.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar na Ptuju

Gasilci na Ptuju posredujejo na Ormoški cesti, kjer je v poslovno-stanovanjskem objektu izbruhnil večji požar. Kot nam je povedal poveljnik PGD Ptuj Tadej Korošak, je ogenj sicer po dobrih dveh urah omejen, gasilci pa trenutno gasijo posamezna žarišča. Zaradi intervencije je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu.

O požaru, ki je izbruhnil v poslovno-stanovanjskem objektu na Ormoški cesti na Ptuju, so bili gasilci obveščeni malo po 12. uri, nam je povedal poveljnik PGD Ptuj Tadej Korošak. Kot nam je povedal malo pred 15. uro, je požar zdaj omejen, gasilci pa trenutno gasijo posamezna žarišča.

Slike in posnetki, ki smo jih pridobili, sicer kažejo, kako obsežen je bil požar. Nad mestom se je dvigal steber temnega dima, na kraju je še vedno več gasilskih enot. Streha je povsem zoglenela, v njej zevajo velike luknje.

Portal Ptujinfo poroča, da je ogenj pred tem zajel celotno stavbo, aktivirane pa da so bile vse gasilske enote Mestne občine Ptuj. Zagorela naj bi tri obnovljena stanovanja, vse osebe pa so se po njihovih informacijah pravočasno rešile.

Zadnje informacije so, da naj bi bil požar zdaj pod nadzorom. Po informacijah ekipe Ptujinfo s terena so zagorela tri obnovljena stanovanja, vse osebe pa so se pravočasno rešile.

Kot so nam povedali tudi na Policijski upravi Maribor, intervencija še poteka. Več informacij bo znanih kasneje.

Zaradi intervencije je sicer na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz po mestnih ulicah, sporoča prometno-informacijski center.

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