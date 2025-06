Obsežen požar v industrijskem objektu na Gorenjskem

V sredo nekaj po 23. uri je zagorelo v industrijskem objektu na območju Begunj na Gorenjskem. Gasilci so požar ponoči pogasili. "Nastala je velika premoženjska škoda. Vzrok požara, višina premoženjske škode in vse okoliščine požara še niso znane in so predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.