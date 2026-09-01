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Črna kronika

Večkrat opozarjal na nevarnost, nato je sledil napad: policija priznala napake

Ljubljana, 01. 09. 2026 11.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Slovenska policija

Potem ko je v ljubljanski Šiški maja letos 52-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 31-letno svakinjo, je nadzor nad delom policije pokazal "odstopanja od praks in strokovne napake", so za časnik Dnevnik potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Osumljenec je imel namreč prepoved približevanja.

Nasilni dogodek se je zgodil maja. Potem ko je osumljenec partnerico svojega brata večkrat zabodel, so 31-letnico reševalci našli na pločniku. Njeno življenje je bilo ogroženo. Osumljenec se aretaciji ni upiral, po pridržanju so ga odpeljali pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.

Takratna odvetnica osumljenčevega brata Tina Šnajder je opozorila, da se je napad zgodil na dvorišču, na katerem napadalec ne bi smel biti. Po incidentu, v katerem je 52-letnik z izvijačem napadel svojega brata, mu je bila namreč avgusta 2025 izrečena prepoved približevanja. Po prepovedi približevanja, ki mu jo je 6. avgusta izdala policija, mu je dva meseca pozneje sodišče izdalo enoletno prepoved približevanja in navezovanja stikov, marca 2025 pa še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo bratu, piše Dnevnik.

Odvetnica je dodala, da je osumljenec prepovedi nenehno kršil, hodil v hišo in se približeval bratu in mladoletnim otrokom, policija pa ni storila nič. Brat je policiste večkrat klical, svoje je dokazoval tudi s posnetki nadzornih kamer in opozarjal, da je storilec nevaren in da se bo nekaj zgodilo.

Sodišče (slika je simbolična)
Sodišče (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Oktobra je policija sodišče obvestila o kršenju prepovedi, a se ni zgodilo nič. Odvetnica je opozorila tudi, da bi morali osumljenca policisti pridržati že dan pred napadom, ko je mladoletnemu otroku prestregel pot in ga prisilil, da pokliče očeta.

Po dogodku je direktor Policijske uprave (PU) Ljubljana odredil strokovni nadzor. "Preverjene so bile vse okoliščine in navedbe, pri tem pa so bila ugotovljena določena odstopanja od praks ter strokovne napake," so pojasnili na PU Ljubljana. Dodali so, da so uvedli notranjevarnostne postopke in vzpostavili mehanizme za odpravo napak, poroča Dnevnik.

"V postopku so bile res ugotovljene anomalije, ki se ne bi smele zgoditi. Če jih ne bi bilo, se ta incident ne bi zgodil," je bila ob tem kritična sedanja odvetnica osumljenčevega brata Iva Žižek. Dodala je, da zoper osumljenca poteka sodna preiskava zaradi kaznivega dejanja poskusa umora.

nasilje policija Šiška prepoved približevanja poskus umora

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