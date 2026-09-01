Večkrat opozarjal na nevarnost, nato je sledil napad: policija priznala napake

Nasilni dogodek se je zgodil maja. Potem ko je osumljenec partnerico svojega brata večkrat zabodel, so 31-letnico reševalci našli na pločniku. Njeno življenje je bilo ogroženo. Osumljenec se aretaciji ni upiral, po pridržanju so ga odpeljali pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.

Takratna odvetnica osumljenčevega brata Tina Šnajder je opozorila, da se je napad zgodil na dvorišču, na katerem napadalec ne bi smel biti. Po incidentu, v katerem je 52-letnik z izvijačem napadel svojega brata, mu je bila namreč avgusta 2025 izrečena prepoved približevanja. Po prepovedi približevanja, ki mu jo je 6. avgusta izdala policija, mu je dva meseca pozneje sodišče izdalo enoletno prepoved približevanja in navezovanja stikov, marca 2025 pa še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo bratu, piše Dnevnik.

Odvetnica je dodala, da je osumljenec prepovedi nenehno kršil, hodil v hišo in se približeval bratu in mladoletnim otrokom, policija pa ni storila nič. Brat je policiste večkrat klical, svoje je dokazoval tudi s posnetki nadzornih kamer in opozarjal, da je storilec nevaren in da se bo nekaj zgodilo.