Večkrat zabodel 24-letnika, k dejanju naj bi ga nagovorila soproga

Policija je bila preteklo nedeljo, 16. januarja, obveščena o poskusu umora na območju Poljčan. Izkazalo se je, da je 24-letnega domačina ob 22.30 v temi pričakal neznanec in ga večkrat zabodel z ostrin predmetom. Oškodovancu je uspelo pobegniti, zatekel se je k svojim staršem. Z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, od koder so ga še isti dan izpustili, je sporočila predstavnica PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga.

Preiskavo so prevzeli mariborski kriminalisti in ugotovili, da je osumljenec 24-letnik z območja občine Rogatec. V ponedeljek, torej dan po napadu, so mu kriminalisti PU Celje odvzeli prostost in ga predali v nadaljnjo obravnavo mariborskim kriminalistom.

Izkazalo se je, da se oškodovanec in osumljenec nista poznala, da pa gre kljub temu za dejanje, storjeno iz maščevanja. K temu ga je namreč naklepno napeljala njegova 20-letna soproga, ki je bila pred njunim zakonom v partnerski zvezi z oškodovancem, je pojansila Kovačič Čelofiga.



Za 24-letnega osumljenca kaznivega dejanja poskusa umora je dežurna preiskovalna sodnica zaradi odredila pripor, za njegovo ženo pa je zaradi suma napeljevanja k umoru odredila hišni pripor.