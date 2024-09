Večkratni kršitelj ignoriral policiste in si prislužil kar 2000 evrov kazni

Metliški policisti so med kontrolo prometa v Dragomlji vasi v ponedeljek okoli 19. ure ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa se za svetlobne in zvočne signale ni zmenil. Z vožnjo je nadaljeval po kolovoznih in gozdnih poteh proti naselju Gradac, kjer so ga vendarle ustavili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. Izkazalo se je, da za volanom sedi 39-letni večkratni kršitelj cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za številne kršitve, ki jih je voznik "nabral", je predvidenih kar 2000 evrov kazni, je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Ob isti uri so metliški policisti obravnavali tudi mladoletnika, ki je prav tako kot zgoraj omenjeni kršitelj vozil clia. Opazili so ga na cesti iz Novega mesta proti Metliki, pozornost je zbudil z nezanesljivo vožnjo, poleg tega je imel na vozilu nameščeni dve različni preizkusni tablici. Tudi on ni upošteval znakov policistov, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonsko ograjo in peš pobegnil. Policisti so uspeli so ugotoviti identiteto 16-letnega kršitelja, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Avtomobil so zasegli in o številnih kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Obravnavali so tudi dva veliko prehitra voznika. Hrvaški motorist je v Novi vasi pri Mokricah, kjer je največja dovoljena hitrost 50 km/h, vozil s hitrostjo 107 km/h in zato ostal brez motorja, srečal pa se je tudi s sodnikom za prekrške. Dobil je 1.200 evrov globe in 18 kazenskih točk.

Na Obrežju pa so ustavili voznika osebnega avtomobila s kosovskimi registrskimi oznakami, ki je na avtocesti na območju Ljubljane vozil s hitrostjo 188 km/h, na območju Čateža ob Savi pa 181 km/h. 34-letnemu državljanu Kosova so zaradi dveh ugotovljenih kršitev izrekli globo v višini 500 evrov in pet kazenskih točk.