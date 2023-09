Večkratni kršitelj po grožnjah policistom v priporu

Murskosoboški policisti so v minulem tednu obravnavali kaznivo dejanje napada na uradno osebo. Moški z območja UE Lendava je grozil policistom, ki so ga obravnavali zaradi kršitve javnega reda in miru.

43-letni občan je v zadnjem mesecu že večkrat kršil javni red in mir in napadel policiste, enega občana pa je hudo telesno poškodoval. Kriminalisti so mu zato odvzeli prostost ter ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je kršitelju odredil 30-dnevni pripor.