Velenjčan v svoji hiši zalotil neznanca, Policija ga išče

Občan iz Velenja je policiste obvestil, da je v nedeljo nekaj pred 21. uro, ob prihodu domov, pred stanovanjsko hišo na Ljubljanski cesti opazil parkirano osebno vozilo Škoda Fabia avstrijskih registrskih številk, v kletnih prostorih hiše, ki je bila odklenjena, pa je zalotil neznanega moškega. Ko je neznanec opazil lastnika, je odšel, vozilo, za katerega so policisti ugotovili, da je bilo ukradeno na območju Avstrije, pa pustil pred stanovanjsko hišo.

Neznanec, star okoli 30 let, je govoril angleško. Oblečen je v črno jopico s kapuco, črne hlače in sive športne copate znamke Adidas. Visok je med 180 in 185 cm, vitke postave, neobrit in temnejše polti, so sporočili s PU Celje.

Če je morda kdo na velenjskem območju od približno 21. ure dalje opazil osebo, ki bi ustrezala opisu, policisti prosijo, naj jih pokliče na telefonsko številko 113.