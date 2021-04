Velenjski policist rešil življenje občanu

Velenjski policisti so bili včeraj okoli desetih dopoldne obveščeni o pogrešanem 60-letnem občanu. Nemudoma so pričeli z iskanjem pri čemer so jim pomagali še policisti Postaje prometne policije Celje ter vodnika službenih psov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Velenjski policist je pri pregledovanju gozdne poti na vzpetini proti cerkvi Svetega Jakoba nad Podkrajem pri Velenju opazil, da je nekdo zdrsnil s poti v previsno steno – v prepadnem delu je uzrl negibnega moškega, so pojasnili na PU Celje.

Policist, ki se v prostem času ukvarja s športnim plezanjem, se je po steni spustil do moškega. Ko je prišel do njega, je videl, da gre za pogrešanega, ki je bil v izjemno slabem stanju. Zaradi večje rane na zapestju je izgubil mnogo krvi. Policist je nemudoma slekel del svoje uniforme in s pomočjo palice in uniforme naredil kompresijsko obvezo ter na ta način preprečil, da bi moški še naprej izgubljal kri. Ob tem mu je preverjal srčni utrip, ki je bil šibak, in ga s pogovorom ohranjal pri zavesti, dokler niso prišli reševalci. Do poškodovanega jih je usmeril drugi policist, ki je prav tako sodeloval v iskanju, so razložili na PU Celje.

Reševalca in oba policista so poškodovanega odnesli po težko dostopnem terenu najprej do gasilcev, ki so prav tako prišli na kraj, nato pa so ga s skupnimi močmi oprenesli do reševalnega vozila."Glede na to, da je 60-letni občan izgubil veliko krvi, mu je policist s srčnim, požrtvovalnim in hrabrim dejanjem ter s strokovnim nudenjem pomoči rešil življenje. Na ravnanje policista smo izjemno ponosni," so izpostavili na PU Celje.