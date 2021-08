Velik požar v Medulinu: ogenj se je z gliserja razširil na več čolnov

Zagorelo je nekaj po 14. uri. Kot je za 24sata povedala očividka, je ogenj najprej zajel gliser, na katerem so bili lastnik z ženo in otrokom. "Gliser se je vnel, takoj ko so izpluli iz luke. Moški je poskušal z gasilnim aparatom pogasiti požar, a so morali na koncu vsi poskakati v morje," je pripovedovala.

Na srečo so se vsi rešili, požar pa tudi na drugih plovilih, ki jih je zelo hitro zajel, ni terjal žrtev. Škoda je velika. Čeprav je gliser zagorel, ko so že izpluli, naj bi ga močan veter potisnil nazaj proti privezom, na svojem spletnem portalu poroča Večernji list.

Požar so uspeli hitro omejiti, bo pa trajalo še nekaj časa, da bo dokončno pogašen, še pišejo hrvaški mediji.