Velik požar v središču Beltincev, cesta zaprta

Zjutraj je v središču Beltincev zagorela zapuščena stavba starega mlina zraven trgovine Sloga v Panonski ulici, poroča Vestnik . Kot je za 24ur.com povedal župan Beltincev Marko Virag , je na delu okoli 50 gasilcev. "Aktivirane so vse enote Gasilske zveze Beltinci, pa tudi murskosoboški gasilci." Okoliške prebivalce je pozval, naj se ne zadržujejo na prostem in ne odpirajo oken.

Kot je prvi poročal spletni portal Sobotainfo , gori objekt, star 120 let, na območju Kmetijsko-gozdarske zadruge. Ogenj je zajel večji del stavbe, streha je skoraj v celoti zgorela.

Pristojni voznike pozivajo, naj se območju izogibajo in upoštevajo navodila intervencijskih služb.

Na terenu je najmanj deset gasilskih cistern, gasilci so sprva skušali požar omejiti in preprečiti, da bi se razširil na sosednje objekte. A je ogenj, kot je povedal Virag, zdaj zajel tudi stavbo zraven, kjer je kmetijska prodajalna. "Na starem mlinu je požar pod kontrolo, gori pa trgovina. Škoda bo precejšnja, verjetno v več stotisočih evrih - obe stavbi bo najverjetneje treba porušiti," je dejal. In hkrati še izpostavil, da ima objekt starega mlina predvsem sentimentalno vrednost, nenazadnje gre za sploh prvi mlin v Beltincih.

O požaru so bili ob 8.07 obveščeni tudi policisti. "Interventne službe so na kraju. Zaradi požara večjega obsega je zaprto širše območje. Na kraju je vzpostavljen ustrezen prometni režim. Voznike in občane pozivamo, da upoštevajo navodila pristojnih služb," so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Sobotainfo sicer še navaja, da gori ostrešje Kmetijsko-tehničnega centra Sloga. Ker gre za povezana objekta brez predelnih sten, se ogenj hitro in nepredvidljivo širi. Situacija je dodatno nevarna, ker so ob objektu plinske jeklenke, ki lahko ob pregrevanju ali stiku z ognjem eksplodirajo, v prostorih Sloge pa so tudi nevarne snovi in kemikalije.