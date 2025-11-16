Svetli način
Črna kronika

Velik požar v središču Beltincev, cesta zaprta

Beltinci, 16. 11. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 33 minutami

Ti.Š.
13

V središču Beltincev se je razplamtel obsežen požar. Sprva je zagorela (sicer zapuščena) stavba starega mlina, a se je ogenj zdaj razširil tudi na sosednji objekt, kjer je kmetijska prodajalna. Na delu je okoli 50 gasilcev, župan Beltincev Marko Virag pa okoliške prebivalce opozarja, naj se ne zadržujejo na prostem in zapirajo okna. Panonska cesta je zaradi intervencije popolnoma zaprta.

Požar je zajel stavbo starega mlina v Beltincih.
Požar je zajel stavbo starega mlina v Beltincih. FOTO: Boštjan Rous - Vestnik.si

Zjutraj je v središču Beltincev zagorela zapuščena stavba starega mlina zraven trgovine Sloga v Panonski ulici, poroča Vestnik. Kot je za 24ur.com povedal župan Beltincev Marko Virag, je na delu okoli 50 gasilcev. "Aktivirane so vse enote Gasilske zveze Beltinci, pa tudi murskosoboški gasilci." Okoliške prebivalce je pozval, naj se ne zadržujejo na prostem in ne odpirajo oken.

Panonska cesta je zaprta, na spletu navaja Prometno-informacijski center.

Kot je prvi poročal spletni portal Sobotainfo, gori objekt, star 120 let, na območju Kmetijsko-gozdarske zadruge. Ogenj je zajel večji del stavbe, streha je skoraj v celoti zgorela.

Pristojni voznike pozivajo, naj se območju izogibajo in upoštevajo navodila intervencijskih služb.

Na terenu je najmanj deset gasilskih cistern, gasilci so sprva skušali požar omejiti in preprečiti, da bi se razširil na sosednje objekte. A je ogenj, kot je povedal Virag, zdaj zajel tudi stavbo zraven, kjer je kmetijska prodajalna. "Na starem mlinu je požar pod kontrolo, gori pa trgovina. Škoda bo precejšnja, verjetno v več stotisočih evrih - obe stavbi bo najverjetneje treba porušiti," je dejal. In hkrati še izpostavil, da ima objekt starega mlina predvsem sentimentalno vrednost, nenazadnje gre za sploh prvi mlin v Beltincih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O požaru so bili ob 8.07 obveščeni tudi policisti. "Interventne službe so na kraju. Zaradi požara večjega obsega je zaprto širše območje. Na kraju je vzpostavljen ustrezen prometni režim. Voznike in občane pozivamo, da upoštevajo navodila pristojnih služb," so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Sobotainfo sicer še navaja, da gori ostrešje Kmetijsko-tehničnega centra Sloga. Ker gre za povezana objekta brez predelnih sten, se ogenj hitro in nepredvidljivo širi. Situacija je dodatno nevarna, ker so ob objektu plinske jeklenke, ki lahko ob pregrevanju ali stiku z ognjem eksplodirajo, v prostorih Sloge pa so tudi nevarne snovi in kemikalije.

požar Beltinci stari mlin gasilci
Naslednji članek

Osumljenec napada stari znanec Policije, zabodeni voznik stabilen

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
16. 11. 2025 11.14
zapuščena stavba ne zagori samo od sebe - brezdomci tudi v beltinec?
ODGOVORI
0 0
pilepiletina
16. 11. 2025 10.46
+0
Ni iz Beltincev, ampaK je iz BELTINEC!
ODGOVORI
1 1
Dragica Cegler
16. 11. 2025 10.34
+2
Obe stavbi bo treba poročiti.Verjezno ste mislili "porušiti"A vi kdaj preberete za sabo ?
ODGOVORI
2 0
bor99
16. 11. 2025 10.20
+2
hitro poročit
ODGOVORI
2 0
zeko2105
16. 11. 2025 10.09
+4
visoko zavaruj, zapali in sagradi novo, stalnica....
ODGOVORI
5 1
proofreader
16. 11. 2025 10.05
+2
Zakaj ne vržejo čez streho velikega negorljivega platna, da bi ustavili dotok zraka?
ODGOVORI
6 4
LT68
16. 11. 2025 10.52
+1
ideje iz fotelja🤣
ODGOVORI
1 0
buco2222
16. 11. 2025 10.04
+6
Prej je bil pod spomeniškim varstvom zdaj pa bo označen kot nevaren objekt .
ODGOVORI
7 1
buco2222
16. 11. 2025 10.01
j
ODGOVORI
0 0
proofreader
16. 11. 2025 10.00
+5
"obe stavbi bo najverjetneje treba poročiti" Bravo.
ODGOVORI
6 1
ata_jez
16. 11. 2025 10.19
+6
Ja tko je to ... če sta za skup, se poročita. 😍
ODGOVORI
6 0
medŠihtom
16. 11. 2025 09.56
-5
čas je za novogradnjo in zaslužek. odlična, že utečena poslovna poteza. policija pa po navodilih brez pojma kaj se dogaja pri teh požarih.
ODGOVORI
1 6
