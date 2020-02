Velik požar v Termah Čatež: zagorel objekt velikosti 75 krat 10 metrov

Okrog 3. ure zjutraj v Termah Čatež, v občini Brežice, zagorel večji objekt dimenzij 75 krat 10 metrov. Posredovali so gasilci petnajstih društev Gasilske zveze Brežice, ki so požar pogasili.

Zaradi suma prisotnosti nevarnih snovi so bili prisotni gasilci Poklicne gasilske enote Krško. Posredovali so tudi reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice ki so dve osebi, ki sta se nadihali dima oskrbeli in prepeljali v bolnišnico Brežice.

Objekt je poškodovan. Na gasilski straži so ostali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Obrežje, Sobenja vas, Cerina, Kapele in Brežice.