Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Velik zaseg: 31 kg bonbonov s konopljo, e-cigarete s prepovedano drogo ...

Ljubljana, 19. 03. 2026 14.15 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Zaseg v Ljubljani

Ljubljanski policisti in kriminalisti so po večmesečni intenzivni kriminalistični preiskavi med petimi hišnimi preiskavami zasegli večjo količino prepovedanih substanc: več kot kilogram prepovedane droge konoplje (rastline), e-cigarete, ki so vsebovale prepovedane droge, preko 31 kilogramov čokoladnih bonbonov, ki so vsebovali konopljo, in okoli šest gramov gnetljive snovi s THC-jem. Preiskavo so sprožili po lanskem primeru, ko je oseba po zaužitvi bonbonov pristala v bolnišnici. Kaznivih dejanj je osumljen 29-letni Slovenec, zoper katerega je sodišče odredilo pripor.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave preiskali kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je kaznivih dejanj osumljen 29-letni državljan Slovenije.

Preberi še Na seznamu 25 novih prepovedanih drog

Preiskavo so izvedli po tem, ko so bili konec oktobra lani obveščeni o osebi, ki je v specializirani prodajalni na območju Ljubljane kupila bonbone, po njihovi zaužitvi pa je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja potrebovala zdravniško pomoč. Z analizo so ugotovili, da so bonboni in e-cigarete, ki jih je oškodovanec kupil na območju centra prestolnice v eni izmed specializiranih trgovin za prodajo živil, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov, vsebovali prepovedane snovi.

Decembra jih je Zdravstveni inšpektorat RS obvestil, da so v specializirani trgovini v lasti istega pravnega subjekta opravili vzorčenje, na podlagi katerega so ugotovili, da vzorec vsebuje prepovedano drogo.

Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil na pristojno tožilstvo podali pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo, okrožno sodišče v Ljubljani pa je nato odredbo tudi izdalo.

V začetku marca so tako policisti na območju Ljubljane opravili hišno preiskavo pri 29-letnem osumljencu. Sočasno so opravili tudi hišne preiskave v štirih specializiranih trgovinah ter na sedežu pravne osebe, katere odgovorna oseba in lastnik je 29-letnik. Skupno je policija opravila pet hišnih preiskav na različnih lokacijah.

Med preiskavo so našli in zasegli več kilogramov prepovedane droge, in sicer več kot kilogram prepovedane droge konoplje – rastlina, 62 elektronskih cigaret z vsebnostjo prepovedanih drog, 2479 čokoladnih bonbonov v skupni teži 31,15 kilograma z vsebnostjo prepovedane droge konoplje in okoli šest gramov gnetljive snovi z vsebnostjo kanabinoidov konoplje THC oziroma sintetičnih kanabinoidov.

Ob tem so pristojni zasegli tudi pripomočke za pridelavo in predelavo prepovedanih drog, med drugim samozapiralne PVC-vrečke, naprave za vakuumiranje, folije, digitalne tehtnice, gotovino ter več elektronskih naprav.

Osumljenega so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen enega do 10 let zapora.

Vandalizem na pokopališču: poškodovanih več nagrobnikov

Ukradla vozilo, razstrelila bankomat in pobegnila na Madžarsko

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
19. 03. 2026 16.23
ja, ena navadna rastlinica ki raste ob cesti, kot plevel, ki postavlja celotno farmacijo na laž, je sedaj problem, in labelirana kot prepovedana močna nevarna droga, hahahahaha. vse skupaj je vredno točno en promil posla z računalniki. ali pa destinko promila posla na litijski.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
dominvrt
Portal
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573