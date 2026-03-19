Velik zaseg: 31 kg bonbonov s konopljo, e-cigarete s prepovedano drogo ...

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave preiskali kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je kaznivih dejanj osumljen 29-letni državljan Slovenije.
Preiskavo so izvedli po tem, ko so bili konec oktobra lani obveščeni o osebi, ki je v specializirani prodajalni na območju Ljubljane kupila bonbone, po njihovi zaužitvi pa je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja potrebovala zdravniško pomoč. Z analizo so ugotovili, da so bonboni in e-cigarete, ki jih je oškodovanec kupil na območju centra prestolnice v eni izmed specializiranih trgovin za prodajo živil, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov, vsebovali prepovedane snovi.
Decembra jih je Zdravstveni inšpektorat RS obvestil, da so v specializirani trgovini v lasti istega pravnega subjekta opravili vzorčenje, na podlagi katerega so ugotovili, da vzorec vsebuje prepovedano drogo.
Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil na pristojno tožilstvo podali pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo, okrožno sodišče v Ljubljani pa je nato odredbo tudi izdalo.
V začetku marca so tako policisti na območju Ljubljane opravili hišno preiskavo pri 29-letnem osumljencu. Sočasno so opravili tudi hišne preiskave v štirih specializiranih trgovinah ter na sedežu pravne osebe, katere odgovorna oseba in lastnik je 29-letnik. Skupno je policija opravila pet hišnih preiskav na različnih lokacijah.
Med preiskavo so našli in zasegli več kilogramov prepovedane droge, in sicer več kot kilogram prepovedane droge konoplje – rastlina, 62 elektronskih cigaret z vsebnostjo prepovedanih drog, 2479 čokoladnih bonbonov v skupni teži 31,15 kilograma z vsebnostjo prepovedane droge konoplje in okoli šest gramov gnetljive snovi z vsebnostjo kanabinoidov konoplje THC oziroma sintetičnih kanabinoidov.
Ob tem so pristojni zasegli tudi pripomočke za pridelavo in predelavo prepovedanih drog, med drugim samozapiralne PVC-vrečke, naprave za vakuumiranje, folije, digitalne tehtnice, gotovino ter več elektronskih naprav.
Osumljenega so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen enega do 10 let zapora.
