Velik zaseg: 31 kg bonbonov s konopljo, e-cigarete s prepovedano drogo ...

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave preiskali kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je kaznivih dejanj osumljen 29-letni državljan Slovenije.

Preiskavo so izvedli po tem, ko so bili konec oktobra lani obveščeni o osebi, ki je v specializirani prodajalni na območju Ljubljane kupila bonbone, po njihovi zaužitvi pa je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja potrebovala zdravniško pomoč. Z analizo so ugotovili, da so bonboni in e-cigarete, ki jih je oškodovanec kupil na območju centra prestolnice v eni izmed specializiranih trgovin za prodajo živil, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov, vsebovali prepovedane snovi.

Decembra jih je Zdravstveni inšpektorat RS obvestil, da so v specializirani trgovini v lasti istega pravnega subjekta opravili vzorčenje, na podlagi katerega so ugotovili, da vzorec vsebuje prepovedano drogo.

Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil na pristojno tožilstvo podali pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo, okrožno sodišče v Ljubljani pa je nato odredbo tudi izdalo.