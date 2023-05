V teku velika mednarodna akcija proti hudodelski združbi, preiskave tudi v Sloveniji

Danes v dopoldanskih urah se je na območju več držav, med drugim tudi Slovenije, začela velika mednarodna kriminalistična preiskava, ki je namenjena razbitju hudodelske združbe, ki je povezana s tihotapljenjem in prometom z drogami. Tožilstvo BiH je tako sporočilo, da so racije izvedli v sodelovanju z Europolom organi kazenskega pregona iz Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Nizozemske, Belgije in drugih držav EU, poroča Index.hr.

Na Hrvaškem akcija poteka v Zagrebu in več županijah, aretirali pa naj bi več ljudi zaradi tihotapljenja več kot 100 kilogramov kokaina in heroina ter več kot 100 kilogramov hašiša ter vojaškega strelnega orožja in razstreliva. Nekateri osumljenci pa naj bi bili obtoženi tudi umorov zaščitenih prič in visokih policijskih uradnikov, poroča Hina.

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je za Hino sporočilo, da so bile aretacije in preiskave izvedene v sodelovanju z Europolom in organi pregona iz Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Nizozemske, Belgije in drugih držav Evropske unije.

Portal sarajevskega časnika Dnevni avaz pa piše, da naj bi bili tarča akcije člani kriminalnega klana iz Velike Kladuše, še poroča Hina.