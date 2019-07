Velika policijska akcija na Hrvaškem in v BiH: aretirali 20 oseb

Hrvaška policija je v operaciji Tebra prijela več oseb v Zagrebu, Splitu in na otoku Rab, medtem ko so njihovi kolegi v BiH prijeli dve osebi, poročajo hrvaški mediji. Neuradno naj bi prijeli približno 20 oseb. Aretirani naj bi bili osumljeni različnih kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami, pa tudi zažiganja avtomobilov, izsiljevanja in fizičnih napadov na posamezne osebe.

Vodstvo Dinama je v začetku junija v pismu seznanilo predsednika hrvaške vlade in države Andreja Plenkovića in Kolindo Grabar-Kitarović o grožnjah in pritiskih, ki jih z namenom prevzema kluba izvajajo "nosilci organiziranega kriminala na Hrvaškem". Opozorili so, da bi lahko pritiski in grožnje pripeljali do fizičnih napadov in tudi likvidacije odgovornih ljudi v klubu, da bi določeni posamezniki in skupine uresničili svoje cilje pri nasilnem prevzemu kluba. Iz vlade so takrat odgovorili, da pristojne službe obravnavajo navedbe iz pisma.

V današnji policijski operaciji je bil domnevno aretiran tudi nekdanji zagrebški policist 58-letni Đorđe Vuletić, ki so ga pred nekaj leti sumili fizičnega napada na novinarja črne kronike Jutarnjega lista Dušana Miljuša. Proti Vuletiću so v 90. letih prejšnjega stoletja vodili pravosodni postopek zaradi domnevnega izsiljevanja v okviru sojenja kriminalni organizaciji, znani kot "fantje s Knežije", a je bil pravnomočno oproščen.

Tudi večina ostalih prijetih oseb naj bi bila dobro znana hrvaškim policistom in pravosodju, tudi zaradi tihotapljenja orožja, izpostavljajo hrvaški mediji.