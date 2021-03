Velika skala zaprla vhod v jamo pri Ajdovščini, ujeta dva jamarja

Ob 15.15 je v bližini naselja Planina nad Ajdovščino dvema jamarjema pri izhodu iz jame večji kamen zaprl izhod iz nje, na spletnih straneh porača Uprava RS za zaščito in reševanje. Oba jamarja sta nepoškodovana. Na kraju posredujejo jamarji RC JRS Tolmin.

Ker je vhod v podzemno jamo, ki zaradi raziskovanja niti še nima imena, na precej težko dostopnem terenu, poteka reševanje s pomočjo vitla. Tako bodo poskusili premakniti skalo, da bo vhod dovolj širok in prehoden, kar bi omogočilo izhod ujetima jamarjema.

Jamarja sta bila ob zdrsu pol kubičnega metra velike skale na srečo globlje v jami, tako ob samem dogodku nista bila neposredno ogrožena, je dejal Benko. Da sta ujeta, sta opazila kasneje, ko sta se nameravala vrniti na plano. Na srečo pa sta imela s seboj prenosni telefon, pri vhodu pa tudi signal, da sta lahko poklicala na pomoč.

Na teren so prihiteli domači jamarji, med katerimi so tudi trije jamarski reševalci, ter dva pripadnika občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Ajdovščina. Skupno je trenutno na terenu sedem oseb, je povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije. "Trenutno potekajo priprave, saj želimo skalo odstraniti čim bolj varno in natančno, da nam ne zdrsne še globlje v brezno, zaradi česar bi bilo reševanje še težje," pojasnuje sogovornik. Jamarja sta se medtem umaknila nižje v jamo, na varno.