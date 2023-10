Velike tatvine: Policija ovadila 27 oseb, osmim odvzeli prostost

Celjski kriminalisti in policisti so v sodelovanju s kolegi iz drugih policijskih uprav na novomeškem in ljubljanskem območju opravili 10 hišnih preiskav. Pridržali so osem oseb, ki so osumljene velikih tatvin, pri katerih je nastalo za približno pol milijona evrov materialne škode.

Več podrobnosti sta v izjavi za medije razkrila vodja Sektorja za splošno kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije GPU Dejan Garbajs in vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje Milan Vogrinec.

Vogrinec je pojasnil, da so v lanskem letu na območju PU Celje zaznali povečano število vlomov. Storilci, ki so delovali v skupinah, so kradli barvne kovine. Do podobnih vlomov je nato prišlo še drugod po Sloveniji. Policija je uspela pridobiti dokaze, pri preiskavi, ki je trajala več mesecev in je bila izjemno zahtevna, so uporabili posebne metode policijskega dela.

Po besedah Vogrinca gre za izkušene storilce, ki so delovali v dobro organizirani hudodelski združbi. Ta je tudi dobro poznala delovanje policijskega dela. Pred vsakim vlomom so si ogledali objekte in preverili morebitno prisotnost varnostnih služb. V primeru, da so zaznali 'nevarnost', so od dejanja odstopili, je pojasnil Vogrinec.