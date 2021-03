Veliko voznikov med vožnjo še vedno ne uporablja varnostnega pasu

Poostrene aktivnosti so tako izvajali tudi mariborski policisti, ki so poleg nepripetega varnostnega pasu ugotavljali tudi ostale kršitve cestno-prometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa, predvsem nepravilno uporabo naprav ali opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo.

Samo na območju PU Maribor so ugotovili 297 kršitev uporabe varnostnih pasov in štiri kršitve prevoza otrok brez ustreznih zadrževalnih sistemov. Prav tako so ugotovili 197 kršitev nepravilne uporabe naprav ali opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo. "Zaradi navedenih kršitev je bilo kršiteljem izrečenih 386 glob, 112 kršiteljev pa je bilo opozorjenih," so sporočili s PU Maribor.

Glavni cilj akcije je bil povečati uporabo varnostnega pasu tako pri voznikih kot ostalih sopotnikih in zmanjšati število mrtvih ter telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Varnostni pas je namreč še vedno najpomembnejša varnostna naprava v vozilu, s katero lahko v veliko primerih preprečimo najhujše posledice, še opozarjajo policisti.