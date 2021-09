Verbalnemu in fizičnemu sporu je sledil napad z nožem

Včeraj, nekaj pred 17. uro, je bila Policija obveščena o sporu med osebami v enem izmed stanovanj na območju Most. Po do sedaj zbranih obvestilih je prišlo do verbalnega in nato še fizičnega spora med osebami, v katerem je znani osumljeni uporabil nož ter eno osebo lažje poškodoval.

Kriminalisti še aktivno zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.