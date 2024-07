Verbalni spor močno eskaliral: pred noge mu je izstrelil več nabojev

Z zbiranjem obvestil na kraju so nato ugotovili, da je verbalni spor med moškim eskaliral do streljanja. Med sporom je namreč 56-letni osumljenec pričel groziti 49-letnemu moškemu ter v tla, pred njegove noge, izstrelil nekaj nabojev.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili v petek okoli 22.30 ure obveščeni o streljanju pred stanovanjskim blokom na območju Policijske postaje Maribor II. Policisti so na kraju z uporabo prisilnih sredstev obvladali 56-letnega osumljenca ter mu iz rok izbili strelno orožje.

"Z navedenim dejanjem je osumljeni ogrozil tudi varnost drugih oseb, ki so bile v neposredni bližini," so sporočili z mariborske policijske uprave. Druga oseba sicer zaradi streljanja ni bila telesno poškodovana.

Policisti so osumljencu odredili policijsko pridržanje, saj obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Pridržanje je bilo po vseh zbranih obvestilih zaključeno. Osumljenca so sicer slabega počutja z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo.

O dejanju so policisti obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki je usmerjal predkazenski postopek.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so opravili ogled kraja kaznivega dejanja. Do sedaj zbrani podatki kažejo, da gre za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za katerega je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let. Kriminalisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.